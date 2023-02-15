  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı

Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı
Güncelleme:

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularıyla ilgili bir duyuru paylaştı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, YDS, 9 Nisan'da düzenlenecek. Başvurular, 27 Şubat'a kadar sürecek.

ÖSYM'den YDS duyurusu
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.

Etiketler başvuru yabancı dil ösym sınav
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
''Cumhurbaşkanı gelsin'' diyen sağlık çalışanı hakkında tutanak tutuldu
Soylu'nun da hedefinde AHBAP vardı: ''Gereği yapılacak!''
Metallica’dan deprem bölgesine 250 bin dolarlık bağış
Kolonlara dikkat! Depremde çöken otelde skandal görüntü
Fay hattında inceleme yapan Prof. Dr. Akyüz: ''Belki o sabah 3 deprem oldu''
Prof. Dr. Naci Görür'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi
Kabus anının yeni görüntüleri... Binaların peş peşe yıkıldığı anlar ortaya çıktı
İstanbul'da en yaşlı konutlar bu 7 ilçede!
''Erdoğan 3 bakan ve belediye başkanlarından istifa isteyecek''
Arkaya doğru yatan binayla ilgili şoke eden ayrıntı!