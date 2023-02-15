Yabancı Dil Sınavı başvuruları başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı başvurularıyla ilgili bir duyuru paylaştı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (2023-YDS/1) başvurularının başladığını duyurdu.
ÖSYM'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, YDS, 9 Nisan'da düzenlenecek. Başvurular, 27 Şubat'a kadar sürecek.
ÖSYM'den YDS duyurusu
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2023-YDS/1 Kılavuzu'ndan ulaşılabilecek.
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