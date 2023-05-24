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Yalova'da gıda zehirlenmesi: 50 kişi hastaneye kaldırıldı

Yalova'da gıda zehirlenmesi: 50 kişi hastaneye kaldırıldı
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Yalova'nın Altınova ilçesindeki Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 50 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yalova Altınova'da 50 tersane işçisi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. 

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki tersanelerde çalışan 50 işçi, bölgeye hizmet veren firmanın yemeklerinden yedikten sonra rahatsızlandı.

İşçiler ambulanslarla ve tersaneye ait araçlarla Altınova ve Karamürsel ilçe devlet hastaneleri ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Etiketler gıda zehirleme yalova
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