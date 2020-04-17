Yandaş medya ''tanıklığına'' başvurmuştu ! Hakaret etti

Cumhuriyet'in duyurduğu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta, Vakıflar’a ait kiraladığı araziye yaptırdığı yapıların İBB tarafından yıkıldığı haberi üzerine, yandaş medyanın “tanıklığına” başvurduğu ünlü müzisyen Şükriye Tutkun, komşusu Altun’a destek sözlerini eleştiren takipçilerine hakaret etti.

Cumhuriyet'in “Boğaz'da kaçak var” başlığıyla duyurduğu haberde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un, Kuzguncuk’ta Boğaziçi Öngörünüm Bölgesi’nde Vakıflar’a ait kiraladığı araziye kaçak yapı yaptırdığı ortaya çıkmıştı. Haberimiz üzerine yandaş medya, Kuzguncuk’ta yaşayan halk müziği sanatçısı Şükriye Tutkun’un “tanıklığına” başvurdu.

Altun’un Kuzguncuk’taki 'komşu'su olduğu belirtilen Şükriye Tutkun, Altun Ailesi'nin yeni yatırımına şu sözlerle sahip çıktı:

“Burası gerçekten daha önce mezbelelikti (çöplük), mezbelelik demeye bile bin şahit ister. Çünkü burda kendim de yalnız yaşıyorum. Bugün baktım Twitter’dan bir sürü haberler. Fahrettin beyin oturduğu yer olarak trilyonluk, artık rakamlarını da bilemiyorum, bir villa koymuşlar deniz kenarında, yalı pardon. Gerçekten de 50 metrekare oturumlu, 3 katlı. Fahrettin bey şunu yapıyor bunu yapıyor dedikleri adamın çocuğu devletin okuluna gidiyor. Ben görüyorum burda, çocuklarıyla selamlaşıyoruz, kendi çöpünü kendileri atıyorlar. Böyle bir hayatı seçmiş adam, daha ne istiyorsunuz ki. Fahrettin beyin suçu herkesin içinde bir mahallede oturmak istemek mi?”

Tutkun, açıklamalarının ardından kendisini eleştiren takipçilerine ise hakaret içerikli yanıtlar verdi. Tutkun’un üslubu da tepki çekti. Tutkun’un verdiği yanıtlarda “Salyalarınızı görebiliyorum”, “sümüklerin efendisi” gibi ifadeler kullandığı görüldü. Tutkun’un en çok dinlenen yorumlarından biri olan “Arda Boyları”yla ilgili “Gel de dinle şimdi” diyen bir kullanıcıya “Keşke imkanım olsa da sizin gibilere hiçbir şarkımı dinlettirmeyebilsem” ifadeleri de tepki çekti.