Yaptığı anket sonrası gözaltına alınan akademisyene ilk duruşmada tahliye
Sosyal medyada yayınladığı bir anketten sonra gözaltına alınarak tutuklanan Akademisyen Emrah Gülsunar hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.
İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesinden Emrah Gülsunar'la ilgili yeni karar. Sosyal medya hesabında düzenlediği bir anket nedeniyle “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçlamasıyla 13 Ekim’den bu yana tutuklu bulunan akademisyen Emrah Gülsunar hakkında ilk duruşmada tahliye kararı verildi.
Gülsunar'ın sosyal medya hesabından "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için yardım istemek meşru mudur?" sorusunu sorduğu anket tepkilere neden olmuştu. Gülsunar, bu anketi Nobel ödülü tartışmaları bağlamında Venezuela için paylaştığını ifade etmişti.
