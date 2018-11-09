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  3. 09 Kasım 2018 23:49

''Yardım'' bahanesiyle dolandırıyordu... Yakalandı !

Elazığ'da ATM'lerde para çekmek isteyen yaşlılara "yardım" bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

''Yardım'' bahanesiyle dolandırıyordu... Yakalandı !
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Elazığ'da banka ATM'lerinden para çekmek isteyen  yaşlıları "yardımcı olma" bahanesiyle dolandıran zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir bankaya ait ATM'den  para çekmeye çalışan yaşlı bir kadının hesabından, yardımcı olma bahanesiyle 300  lira parasını çekerek dolandıran şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma  başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleleyen ekipler, şüphelinin O.K.  olduğunu tespit etti.

Gözaltına alınan O.K'nin, aynı yöntemle farklı tarihlerde 4 kişinin 4  bin 730 lirasını dolandırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen O.K. mahkemece  tutuklandı.

AA

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