Yargıdan Ferhat Tunç için bir karar daha!

Savcılık tarafından Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, Tunç’un ifadesinin alınması istendi. Ayrıca İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma kapsamında, İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliğince sanatçının evinin aranmasına karar verildi. Tunç, hakkında verilen hapis cezasından dolayı bir süredir yurt dışında yaşıyordu.

Tunç’un ‘suç’ sayılan paylaşımı ise şöyle:

“Korku ve yalan üzerinden yürütülen politikalarla, Suriye’de asıl tehdidin IŞİD olduğu gerçeğini unutup Kürtlerin ve diğer halkların kazanımlarını, yaşam alanlarını hedefleyen bir savaş başlatmak akıl işi değil. Dünyanın vicdanı bu kör gidişata mutlaka ‘dur’ diyecek.”