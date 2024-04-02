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Yargıtay'da kriz! Başkan 13'üncü turda da seçilemedi

Yargıtay'da kriz! Başkan 13'üncü turda da seçilemedi
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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 12. turunda da salt çoğunluk sağlanamadı.

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 13.'üncü turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart'ta doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

13'ÜNCÜ TURDA ÇOĞUNLUK SAĞLANAMADI

Seçimin ilk 11 turunda hiçbir adayın 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 12. tur oylaması yapıldı.

Seçimin 12 turunda da hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, Akarca, Kerkez ve Şentürk’ün katıldığı 13'üncü tur oylaması yapıldı. Oylama sonucu Mehmet Akarca 103, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 104, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 113 oy aldı. Seçime katılım 332 olarak kayıtlara geçerken boş oy kullanılmadı. 12 oy ise geçersiz sayıldı.

Seçim yarın gerçekleştirilecek 14. tur ile devam edecek.

Etiketler yargıtay yargıtay başkanlığı yargıtay başkanı başkanlık seçimi
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