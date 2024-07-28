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Yargıtay'dan ilginç ''zina'' kararı

Yargıtay'dan ilginç ''zina'' kararı
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Yargıtay, İstanbul'da görülen boşanma davasında dikkat çeken bir karara imza attı. Aldatıldığını öne süren kadın, eşinin sabahın erken saatlerinde başka bir kadınına evine gittiğini belirterek boşanma davası açtı. Yargıtay, erkeğin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gitmesinin ''zinaya delalet ettiğine'' karar verdi.

İstanbul'da yaşayan Z.Ş. isimli kadın, eşinin kendisini başka bir kadınla aldattığını belirterek boşanma davası açtı. Z.Ş.'nin eşi C. Ş. de karşı dava açtı.

İstanbul Aile Mahkemesinde görülen davada Z.Ş. eşinin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gittiğini bu nedenle o kadınla ilişkisinin olduğunu belirtti. Kadın, dava dilekçesinde kendisine nafakanın yanı sıra aldatıldığı için de 20 bin lira manevi tazminat ödenmesini talep etti.

"ZİNAYA DELALET EDER"

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre, yapılan yargılama sonrasında kadının zina iddiası dikkate alınmadı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 42. Hukuk Dairesi de yerel mahkemenin verdiği kararı onadı.

Bunun üzerine kadın Yargıtay'a başvurdu. Dava dosyasını inceleyen Yargıtay 2.Hukuk Dairesi içtihatlara giren bir karara imza attı.

Yargıtay'ın verdiği kararda, erkeğin sabahın erken saatlerinde başka bir kadının evine gitmesinin, 'meşru bir amaçla sabit olmadıkça zinaya delalet ettiği' kaydedildi.

Kadının dava dilekçesinde belirttiği zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasının kabul edilmesine karar verilmesi gerektiği belirten 2. Hukuk Dairesi, kararı bozup istinaf mahkemesine gönderdi.

Sabah Gazetesi

Etiketler yargıtay boşanma davası zina aldatma
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