Yarın okullar tatil mi? İşte eğitime ara verilen il ve ilçeler

Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı illerde okullar tatil edildi. İşte 24 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verilen il ve ilçeler...

Türkiye genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi.

İşte yarın eğitime ara verilen iller:

KASTAMONU

Kastamonu’da kar yağışı sebebiyle 11 ilçede okullar tatil edildi.



Kastamonu genelinde yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Olumsuz hava şartları sebebiyle 24 Şubat Pazartesi günü Abana, Araç, Bozkurt, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, İhsangazi, İnebolu ve Küre ilçelerinde tüm kademelerdeki yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verilmişti.



Merkez ilçe ve Pınarbaşı ilçesinde de alınan kararla eğitime 1 gün ara verildi. Kar tatilinin verildiği 11 ilçede de 24 Şubat Pazartesi günü engelli ve hamile personelin ise idari izinli sayılmasına karar verildi.

SAMSUN

Samsun Valisi Orhan Tavlı, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde de (OMÜ), kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Vali Orhan Tavlı yaptığı açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceğinin muhtemel olduğunu belirtti. Vali Tavlı, "Tedbir amaçlı olarak ilimiz genelindeki Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm resmi/özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı kreşlerde, müftülüğe bağlı ihtiyaç odaklı gündüzlü ve 4-6 yaş Kur’an kurslarında eğitim-öğretime 24 Şubat 2025 Pazartesi günü 1 gün ara verilmiştir" dedi.

Vali Orhan Tavlı ayrıca, kamu kurumlarında görevli hamileler, engelliler, çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden annelerin de 1 gün idari izinli sayılacaklarını kaydetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Senatosu, devam eden olumsuz hava şartları nedeniyle 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmesine kararı alındığını duyurdu. Yapılan duyuruda ayrıca, üniversitede çalışan hamile, engelli ve çocuğu kreş ya da anaokuluna devam eden kadın personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacaklarına dikkat çekildi.

BARTIN

Bartın Valiliği, kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle il genelindeki tüm okulların yarın tatil edildiğini açıkladı. Açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde etkili olan kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 24 Şubat Pazartesi günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ve anaokuluna devam eden kadın personel de 24 Şubat’ta 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır" denildi.

ZONGULDAK

Zonguldak Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumları, kreşler, gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri ve rehabilitasyon merkezleri kapalı olacak.

Ayrıca, il genelinde planlanan hizmet içi eğitimler ve e-sınavlar da ertelendi. Valilik açıklamasında, kreş ve anaokuluna çocuğu devam eden kadın personelin durumu hakkında da bilgi verildi. Sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan annelerin durumu, hizmetin gereklilikleri doğrultusunda ilgili birimlerce değerlendirilecek.



Öte yandan, malul, engelli ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı belirtildi.

GİRESUN

Giresun’da günlerdir etkili olan kar yağışı nedeniyle yarın eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

Giresun Valiliği’nden yapılan açıklamada, devam eden yoğun kar yağışı ile muhtemel don ve buzlanma nedeniyle anaokulu, kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler, halk eğitim kursları, Kur’an kursları, gündüz bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslarda yarın 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.

SİNOP

Sinop genelinde 24 Şubat Pazartesi günü eğitime 1 gün ara verildi.

Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarına göre, ilimizde etkisini sürdürecek olan kuvvetli kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı önleyici tedbir olarak, Sinop il genelinde Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı tüm Resmi/Özel, Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları ile Rehabilitasyon Merkezlerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı kreşlerde, İl Müftülüğü’ne bağlı 4-6 yaş Kur’an kurslarında, 24 Şubat 2025 Pazartesi günü eğitim-öğretime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile, engelli, malul, ağır kronik rahatsızlıkları olan personel ile güvenlik ve sağlık birimleri dışındaki 10 yaş ve altı çocuğu bulunan kadın kamu çalışanları 24 Şubat 2025 Pazartesi günü idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

ORDU

Ordu Valiliği, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, don riski ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (okullar, halk eğitim merkezi kursları, özel öğretim kursları, Kur’an kursları, rehabilitasyon merkezleri, kreşler) 24 Şubat Pazartesi günü 1 gün süreyle eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu görevlileri ile 0-6 yaş çocuğu olup kamuda çalışan annelerin de (karla mücadele tedbirleri kapsamında yürütülen ‘güvenlik, sağlık, karla mücadele’ birimleri dışındaki kurumlarda çalışanlar) aynı gün idari izinli sayılacakları ifade edildi.