Yaşayan Atatürk Çıktı

İsmail Çetin tarafından kaleme alınan 57 özel şiirden oluşan Atatürk’ün perdelenen hayatının ele alındığı “Yaşayan Atatürk” eseri çıktı.

Çetin, “Büyük liderler büyük eserlerle anlatılır. “Yaşayan Atatürk” Büyük liderimizi anlatan anlamlı bir eser oldu”dedi.

Gazeteci-Yazar İsmail Çetin imzalı Atatürk’ün şanlı ve şerefli 57 yıllık hayatının ele alındığı ve 57 şiirden oluşan “Yaşayan Atatürk”, Atamıza dil uzatanlara tokat gibi cevaplar veriyor.

Atamızı şiirlerle anlatan eser hakkında açıklama yapan Çetin, “57 şiirden oluşan eserimizi çok şaşırarak, hayretler içinde okuyacaksınız. Bu eser sizleri düşündürecek, bilgilendirecek, aynı zamanda güç kuvvet verecek. Bittikten sonra Atamıza olan muhabbetiniz, inancınız ve sevginiz bin kat daha artacak.” dedi.

Çetin, “Şimdiye kadar Atamız şiirlerle anılmadı, ele alınmadı. Çok farklı bir Atatürk portresi çizdim. Bu yönüyle de Dünya’da bir ilk oldu.” dedi.

Çetin, Atamızı toplumun bazı kesimi farklı, diğer kesimi çok farklı noktalara çektiği bir dönemde Merhum Prof. Dr. Haydar Baş, Atatürk’ü detaylı araştırarak yazmış olduğu “Hoş geldin Atatürk” eserinden esinlenerek yazılmış bir eserdir.

Her şiirin farklı bir hikâyesi var. Yıllarca ses getirecek şiirler var

Burada farklı olan bir hususta eserde bulunan her şiirin ayrı ayrı bir hikâyesinin olmasıdır. Hem eskiyi, hem yeni gelişen olayların ele alındığı ve Atamız üzerine oynanan oyunları da deşifre eden eser çok rahat okunabilecek bir dilde ele alınmıştır. Nesilden nesile aktarılacak olan şiirler yıllarca çok ses getirecektir.

Atatürk’ün gerçek yaşam öyküsünün ele alındığı için eserin adına “Yaşayan Atatürk” verdim.

Atamıza her türlü hakaret ve eleştirilerin yöneltildiği bu ortamda ülkemizden düşmanları temizleyen, ülkemizi kuran, namusumuzu kurtaran yarınların Türkiye’sini inşa etmek için var gücüyle alışan Atamızın hayatına bir tuğlada biz katkı da bulunabilmiş isek ne mutlu bize, ne mutlu sizlere…

Bu eserin oluşmasının ana teması olan Müslüman&Türk’ün namusunu kurtaran, Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran, vatan, bayrak aşkı ile yanıp tutuşan, canını hiçe sayarak düşmanı yurdumuzdan temizleyen, 57 yıllık yaşamında tek derdi vatan ve Müslüman Türk milleti olan Atatürk’ü hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz.

73 yıl boyunca ülkemizde birlik, beraberliği sağlayarak kardeşlik ortamını tesisi etmek adına son nefesine çalışan gönül adamı, bilim adamı, fikir adamı, doğruluk, dürüstlük abidesi, Ehli Beyt, Vatan, Bayrak, Atatürk sevdalısı,“Atatürk’e dil uzatan Yunan ya da İngiliz uşağıdır” sözünü altını çizerek dile getiren Prof. Dr. Haydar Baş hocamızı hürmet, minnet ve rahmetle anıyoruz.

Bu eser Atatürk ve ailesine iftira atanlara tokat gibi cevap nitelindedir.

Bu eser haklıya hakkını teslim eden bir eserdir.

Bu eser gerçek manada Atatürk’ün 57 yılına 57 şiirle minnet duyulduğu için yazlan ve yaşamını özetleyen bir eser olmuştur.

Bu eser, hiçbir helali haram, hiçbir haramı da helal yapmayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e özel yazılmış bir eserdir.

Atatürk’e dil uzatanların maskelerini düşüren bir eser olmuştur.

“Yaşayan Atatürk” eserini yazarı Gazeteci-Yazar İsmail Çetin, “Çok farklı olan “Yaşayan Atatürk” eserini yazarken farklı farklı olayların yaşandığı gün ve günlerden sonra yazılmış olan şiirlerin her birinin hikâyesi olduğunun altını çizerim. Bu eseri şahsi muhabbetinizi ve Atamıza olan muhabbetinizi arttırmak,her yönden borçlu olduğumuz Atamızı yad etmek, dil uzatanlara cevap vermek amacıyla kaleme aldım.Yazmak bizlerden, takdir sizlerden… İnşallah keyf alarak okuyacağınız bir eser olmuştur. “dedi.