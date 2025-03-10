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Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı

Yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yattı
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, mart ayı yaşlı ve engelli aylıklarının hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Sosyal yardım programları kapsamında mart ayına yönelik 6,2 milyar TL tutarında yaşlı ve engelli aylıkları hesaplara yatırıldı. 

Konuyla ilgili açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'tan geldi.

Bakan Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeyi sürdürdüklerini kaydetti. Engelli ve yaşlıların toplumsal hayata tam ve etkin katılımlarının yanı sıra bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanlarında olduklarını vurgulayan Bakan Göktaş, "Bu doğrultuda mart ayı için 3,5 milyar lira yaşlı aylığı, 2,7 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırdık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.  

DHA

Etiketler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yaşlı aylığı engelli aylığı
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