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Yavru kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları paylaşan cani yakalandı

Yavru kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları paylaşan cani yakalandı
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İstanbul'da 16 yaşındaki B.G. sosyal medya hesabından, yavru bir kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları sosyal medya hesabından paylaşınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından yakalandı.

Yavru bir kediyi işkence çektirerek ölümüne neden olan ve o anları da sosyal medyada paylaşan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

İstanbul'da bir şahıs, sosyal medyada hesabından yavru bir kediyi işkence çektirerek öldürdüğü anları paylaştı. Konuya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince başlatılan çalışmalar sonucu sosyal medya paylaşımlarından kimlik bilgilerine ulaşılan B.G. (16) 28 Aralık’ta Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi’nde yakalandı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs, “5199 Hayvanları Koruma Kanunu” "Acımasızca ve Zalimce Muamele Hayvan Öldürme” suçundan adliyeye sevk edildi.

Etiketler yavu kedi işkence
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