  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 26 Nisan 2019 22:18

Yazlıktan döner dönmez hayatının şokunu yaşadı

Bursa'da 70 yaşındaki bir adam evinde ölü bulundu.

Yazlıktan döner dönmez hayatının şokunu yaşadı
A+ A-

Bursa'nın İznik ilçesinde, 70 yaşındaki bir adam evinde ölü olarak bulundu.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Demir Sokak'ta yaşayan Mustafa Bayram (70), yatağında ölü bulundu. Bayram'ın eşi iki gün önce Göllüce Mahallesi'ndeki evlerine gitti.

YATAĞINDA HAREKETSİZ ŞEKİLDE BULDU

Bugün evine geri dönen kadın, eşi Mustafa Bayram'ı yatağında hareketsiz bir şekilde buldu. Eşi, komşularından yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

yatak , yazlık , ölü , bursa
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM