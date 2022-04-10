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Yemeksepeti'nde teknik arıza sorunu: Yemeksepeti çöktü mü?

Yemeksepeti'nde teknik arıza sorunu: Yemeksepeti çöktü mü?

Online yemek platformu Yemeksepeti erişim sorunuyla gündeme gelirken şirketten konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

"Yemeksepeti çöktü mü?" sorusu gündem oldu. Çünkü kullanıcılar, Yemeksepeti'nden sipariş vermek için siteye girmek istediklerinde teknik arıza uyarısı ile karşılaştıklarını bildiriyor. Peki Yemeksepeti'ndeki sorun ne?

YEMEKSEPETİ'NDE TEKNİK ARIZA SORUNU! YEMEKSEPETİ ÇÖKTÜ MÜ?
Yemeksepeti'nin internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar “Sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor. En kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz. Sabrınız için teşekkürler'' uyarısı ile karşılaşıyor.

 Yemeksepeti'nin mobil uygulamasında ise "Bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz" uyarısı çıkıyor.

 

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ
Yemeksepeti mobil uygulamasının ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor.

Etiketler yemeksepeti açıklama çökme
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