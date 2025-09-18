  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yeni bir bakanlık kuruluyor! Çalışmalar başladı

Yeni bir bakanlık kuruluyor! Çalışmalar başladı

Yeni bir bakanlık kuruluyor! Çalışmalar başladı
Güncelleme:

Türkiye'de doğal afetlerin etkilerinin azaltılması ve önlenmesi kapsamında Afet Bakanlığı'nın kurulması planlanıyor.

Türkiye, afetlere karşı daha güçlü bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla harekete geçti. Mevcut 17 bakanlığa ek olarak “Afet Bakanlığı” kurulması için çalışmalar başlatıldı.

Dünya Gazetesi’nin aktardığı bilgilere göre yeni bakanlık, belediyelerin itfaiyelerini bünyesinde toplayacak, mevzuat güncellemelerini hızlandıracak ve teknik personele düzenli eğitimler verecek. Ayrıca ülke genelinde lojistik depolar kurulacak, yapı sağlığı sürekli izlenecek ve afet risk haritaları hazırlanacak. Ulusal çapta yeni iletişim sistemleri de geliştirilecek.

Afet Bakanlığı, sadece afet sonrası müdahale değil, sanayi, teknoloji, Ar-Ge, tarım ve turizm gibi alanlarda da ulusal ve yerel ölçekte afet dayanıklılık stratejileri hazırlayacak. Tüm yerleşim yerleri için risk analizleri yapılacak, afet tehlike türlerine göre bütünleşik erken uyarı ve tahmin sistemleri kurulacak.

YAPI SAĞLIĞI VE LOJİSTİK MERKEZLER

Depreme dayanıklılığı düşük binalar ve kritik yapı türleri düzenli olarak izlenecek. Ülke genelinde yapı sağlığı izleme sistemleri yaygınlaştırılacak. Ayrıca afet sonrası ihtiyaç duyulan malzeme, ekipman ve araçlar için lojistik depolar kurulacak.

TOPLANMA ALANLARI ARTACAK

Bakanlığın öncelikleri arasında afet ve acil durumlarda vatandaşların güvenli şekilde tahliye edilip nakledileceği toplanma alanlarının sayısının artırılması da yer alıyor.

İYİLEŞTİRME PLANI HAZIRLANACAK

Olası senaryolara göre afet sonrası ekonomik ve sosyal hayatın yeniden düzenlenmesi için "Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı" hazırlanacak. Ulaşım altyapısındaki kırılganlıklar da tespit edilerek direncin artırılmasına yönelik yatırımlar yapılacak.

Dünya Gazetesi

text-ad
Etiketler afet bakanlığı kabine doğal afet
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Restoranda romantik anlar yaşayan ikilinin oyunu hesap gelince ortaya çıktı! Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Türkiye'nin masal diyarından eşsiz görüntü: Özgürlüklerine kavuşup kendi sürüleriyle yaşıyorlar Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü... İşte yeni takımı Yılmaz Vural yeşil sahalara geri döndü... İşte yeni takımı Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme! Beşiktaş'tan Fenerbahçe'nin maçı sonrası olay olan gönderme! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! Günlük 24 milyon TL kazanıyorlardı... Yedikleri haltı duyunca inanamayacaksınız! 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi 12 Dev Adam'ın yıldızı Alperen Şengün model sevgilisiyle tatilde aşka geldi Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Prof. Dr. İlber Ortaylı’dan Ekrem İmamoğlu için olay ifadeler Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Ekranlara geri dönen Eşref Rüya'nın yeni sezon ilk bölümü olay oldu Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Türkiye'nin konuştuğu doktor cezaevinde intihara kalkıştı Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu beyin anevrizması geçirdi! Cem Yılmaz'ın eski eşi ünlü oyuncu beyin anevrizması geçirdi!
Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım! Üniversite rektöründen kadınlar için skandal paylaşım! Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Süreç komisyonunda tansiyon yükseldi; DEM Partililer toplantıyı terk etti Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız'' Ali Koç intikam yemini etti: ''Türkiye Ferhat Gündoğdu'nun kim olduğunu görecek intikam alacağız'' 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu 60 yaşını deviren Türkiye'nin bir dönemine damga vuran güzelinin değişimi olay oldu Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... Dev alışveriş merkezinde büyük yangın! Dumanlar her yeri kapladı... CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! CHP'de yerel deprem sürüyor: CHP'li 3 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Pilot ile hostesin yasak aşkıyla ortaya çıkan rezalet: Birlikte oldukları hostesleri ifşa etmişler! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevden alındı! Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş görevden alındı! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor! Araç sahiplerine kötü haber: Depoları doldurun akaryakıtta Eylül'ün 2'nci zammı geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: Hava patlayacak; kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor!