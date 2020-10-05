Yeni koronavirüs kararları için kritik gün! Gözler Erdoğan'da

Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde başladı.

Saat 15.50'de başlayan toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattı

Kabine toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşananlar da

ele alınacak. Türkiye, çatışmaların başından beri Azerbaycan'ın yanında olduğunu vurguluyor.

Kabine toplantısında ayrıca terörle mücadele ve ekonomideki gelişmeler de ele alınacak.

Koronavirüsle mücadele

Kabinenin gündeminde koronavirüsle mücadele de var. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu konuda kabine üyelerini bilgilendirecek, yerli aşı çalışmalarındaki son durumu paylaşacak.

Yüz yüze eğitim

Bakan Koca, Bilim Kurulunun yüz yüze eğitimle ilgili tavsiye kararını da sunacak.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, "Şu ana kadar hazırlık ve 1'inci sınıflarla ilgili yüz yüze olan eğitimde ciddi herhangi bir sorun yaşamadık. Pazartesi günü kabine toplantısında da Bilim Kurulunun önerisi gündeme alınmış olunur. Bilim Kurulunun daha önce de düşündüğü hazırlık, 1 ve 2'nci sınıflar şeklindeydi. Muhtemelen 2'nci sınıflar 8 ve 12'ler için bununla ilgili Bilim Kurulunun önerisi var, bunu netleştirip sunmuş olacağız. Gelecek hafta daha net bir karar alma sürecine gelinirse zaten açıklanmış olur" demişti.