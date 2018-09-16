Yeni paket yolda ! 2 numarayı gönderecekler

FETÖ ile etkin mücadele gösteren Kazakistan, örgütün ülkedeki 27 kurumuna el koydu, Türkiye Maarif Vakfı’nın faaliyetine izin verdi. Firari FETÖ’cüleri bir bir Türkiye’ye iade eden Kazakistan’ın, örgütün iki numarası ve Balkanlar imamı Mustafa Özcan’ı da paketleyip göndermesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’le Perşembe günkü görüşmesinde ilk gündem maddesi FETÖ oldu. 15 Temmuz’daki alçak kalkışma sonrası FETÖ ile etkin mücadele gösteren Kazakistan, eğitim başta olmak üzere birçok alanda örgüte darbe vurdu. Eğitim adı altından terör propagandası yapılan 27 okula el konuldu. Kazak hükümeti FETÖ okullarının ismini de “Bilim İnovasyon Liseleri” olarak değiştirdi.

MAARİF VAKFI’NA KAPI AÇTI

FETÖ’nün eğitim yapılanmasına büyük darbe vuran Kazakistan, Türkiye Maarif Vakfı’nın (TMV) ülkelerinde faaliyet yürütüp eğitim kurumları açmasına da izin verdi. Bu kapsamda 2017-18 eğitim-öğretim döneminde, Kazakistan’ın Almatı şehrindeki Talgar Lisesi’nin yönetimi vakfa devredildi. 350’si yatılı olmak üzere 500 öğrenci kapasiteli lise, yeni eğitim-öğretim döneminde de TMV bünyesindeki yönetici ve eğitimci kadrosuyla faaliyetini sürdürecek.

PAKETLEYİP TESLİM EDİYOR

Bu süreçte Kazak yetkililer, FETÖ’nün kilit isimlerini de paketleyip Türkiye’ye iade etti. Örgüt içerisinde mahrem yapıda yer alan Donanma Komutanlığı davasının firari sanığı Zabit Kişi de Türkiye’ye gönderildi. FETÖ’nün “iki numarası” olarak bilinen Mustafa Özcan için de düğmeye basıldı. 17-25 Aralık sürecinde Kazakistan’a kaçan örgütün “Balkanlar imamı” Özcan için Kazakistan hükümetine geçtiğimiz aylarda iade yazısı yazılmıştı. Özcan’ın iadesi, Nazarbayev’in son Türkiye ziyaretinde de gündeme geldi.