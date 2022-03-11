Yeni yargı paketinden hakimlere, savcılara ve avukatlara da ''müjde'' çıktı

AK Parti iktidarının TBMM'ye sunmaya hazırlandığı yeni yargı reformu paketinin ayrıntılarında hakim ve savcı yardımcılığıyla birlikte avukatlarla ilgili de pek çok düzenleme çıktı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın geçtiğimiz pazartesi günü yapılan AK Parti MYK toplantısında 6. yargı paketiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunum yaptığı öğrenildi. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, AK Parti’nin bu ay içerisinde Meclise sunmayı planladığı pakette, hakim ve savcı yardımcılığı getirilmesine yönelik bir madde yer alıyor.

Hakimlerin meslek hayatları boyunca ceza ve hukuk hakimi olarak ayrışmaları ve bu yönde ihtisaslaşmaları sağlanacak. İhtisas gerektiren çevre, imar ve enerji gibi alanlarda özel mahkemeler kurulacak.

AVUKATLARLA İLGİLİ ÇOK SAYIDA DÜZENLEME GELİYOR

Pakette, avukat stajyerlerinin staj süresince sigortalı olarak çalışabilmelerine ilişkin düzenleme de yer alacak. Kamu çalışanlarının, mesleklerini icra ederken aynı zamanda avukatlık stajı yapabilmelerine imkan sağlanacak. Zorunlu müdafi ücretleri artırılacak. Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkileri genişletilecek. Avukatların takip ettiği işlerde mevzuata uygun olarak ‘aslı gibidir’ şeklinde tasdik ettikleri belgeler, adli ve idare mercilerde geçerli olacak. Müdafinin dosya inceleme yetkisine yönelik belli suçlar için verilebilen kısıtlama kararına üst süre sınırı getirilecek. Avukatlar, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruları elektronik ortamda yapabilecek.

NAFAKA KONUSU YETİŞMEDİ

Yapılan son toplantılarda, hakimlere coğrafi teminat sağlayan düzenlemenin bir sonraki yargı paketinde getirilmesi kararlaştırıldı. Pakette ayrıca, süresiz nafaka düzenlemesinin çalışmalar tamamlanmadığı için yer almayacağı öğrenildi.