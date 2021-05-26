Yeniden kapanma mı yoksa normalleşmeye devam mı ? Bilim Kurulu toplanıyor

Türkiye'de koronavirüs salgınına yönelik alınacak yeni tedbirlerin masaya yatırılacağı kritik Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16:30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18:00’de açıklama yapacak.

Toplantının gündeminde 1 Haziran'da sona erecek olan kademeli normalleşme verileri ve sonrasında nasıl bir yol haritası izleneceği var.

Toplantıda ayrıca azalan vaka sayıları, Türkiye'nin aşı tedariki ve aşılama takvimi de görüşülecek.

Tavsiye kararları Kabine'ye iletilecek

Bu toplantıda alınan tavsiye kararlarının Kabine'ye iletilmesi ve pazartesi günü yapılacak olan Kabine toplantısında da yeni döneme dair alınan kararların açıklanması bekleniyor.

Bakan Koca, 18.00'de konuşacak

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde: "Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.30'da video konferans yöntemiyle toplanacaktır. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00'de YouTube üzerinden canlı açıklama yapacaktır."

"Normale dönmek için çaba sarf ediyoruz"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada bundan sonraki süreçte vatandaşı hızla aşıyla buluşturmak istediklerini belirterek, "Biz artık hastalığı tanıyoruz. Artık tedavi protokolleri oturdu, sağlık altyapımızı nasıl yönetebileceğimizi biliyoruz ve özellikle bundan sonraki süreçte birinci önceliğimiz vakalardaki düşüşü kalıcı ve sürekli hale getirmek olacak. Ayrıca bundan sonraki süreçte yasaklarla yönetimden ziyade daha çok kişisel tedbirlerle ve yaygın aşılamayla bu dönemi sürdürmek istiyoruz ve normale dönmek için çaba sarf ediyor olacağız." demişti.

İllere göre haftalık vaka sayısını açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15-21 Mayıs arasında illere göre her 100 bin kişide görülen koronavirüs vaka sayılarını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin 15-21 Mayıs arasındaki illere göre her 100 bin kişide görülen vaka artış tablosunu paylaştı. Buna göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide, İstanbul'da 123,88, Ankara'da 123,02, İzmir'de ise 75,75 oldu. Son bir haftada vaka sayısı en çok azalan illerimiz Erzincan, İstanbul, Karabük, Ağrı ve Karaman oldu.

25 Mayıs koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanan koronavirüs tablosu paylaşıldı. Son 24 saatin verilerine göre Türkiye'de koronavirüs vaka sayılarında düne göre artış var.

Bakanlık tarafından açıklanan 25 Mayıs'ın 24 saatlik koronavirüs tablosuna göre;



Son 24 saatte 223 bin 104 kişiye test yapılırken, 693'ü semptomatik olmak üzere 9 bin 375 yeni vaka tespit edildi.

Son 24 saatte vefat eden hasta sayısı 175 olarak açıklanırken, iyileşen hasta sayısı ise 11 bin 192 olarak açıklandı.

Toplam rakamlarda ise test sayısı 52 milyon 817 bin 437'ye yükselirken, vaka sayısı 5 milyon 203 bin 385'e yükselmiş oldu. Toplam vefat sayısı 46 bin 621 kişiye ulaşırken, ağır hasta sayısı bin 667, iyileşen hasta sayısı ise 5 milyon 45 bin 508 olarak açıklandı.

TÜRKİYE AŞI TABLOSU

25 Mayıs 2021, Salı 19:41