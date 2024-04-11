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Yeniden Refah Partisi'nden iktidara İsrail tepkisi

Yeniden Refah Partisi'nden iktidara İsrail tepkisi
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Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'e karşı 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirme kararını eleştirdi.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Fatih Uğurlu, Ticaret Bakanlığı’nın İsrail’e karşı 54 ürün grubunda ticaret kısıtlaması getirme kararına tepki gösterdi. Uğurlu, partilerinin "Gidin orayı bombalayın" demediklerini, sadece ticareti askıya almayı önerdiklerini belirtti. Öte yandan Uğurlu, kısıtlamayı uygun bulsalar da yeterli bulmadıklarını ifade etti. Bu durumu sadece az bir tepki olarak gördüklerini vurguladı.

Mehmet Fatih Uğurlu şunları kaydetti:

 'Bu kısıtlamanın yerinde olduğunu kabul ediyoruz fakat az diyoruz çünkü birçok malın ticareti yine devam ediyor. Bu ticareti yapan firmalar bu işlerden kar etmesinler. Bizim devletimiz bu ticareti tamamen yasaklarsa daha çok memnun oluruz. Bu ticaretten yapılan, elde edilen karlar oradaki zavallı bebeklerin, kadınların ölümüne sebep olan işlerde kullanılıyor. Her ne suretle olursa olsun bu ticaretin tamamen kesilmesi lazım. Bu ticaretin kesilmesi minimum bir tepkidir. Biz Yeniden Refah Partisi olarak 'Gidin orayı bombalayın' demiyoruz. 'Hiç olmazsa ticaretimizi askıya alalım' diyoruz. Bu kısıtlamayı uygun görmekle birlikte çok az buluyoruz. Az bir tepki olarak görüyoruz.'

Etiketler yeniden refah İsrail tepki
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