Yerel seçimde İstanbul ve Ankara adayları için dikkat çeken iddialar

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimleri geride bırakırken 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan yerel seçimler için kulislerden dikkat çeken iddialar gelmeye devam ediyor. İddiaların başrollerinde ise Ekrem İmamoğlu'ndan Süleyman Soylu'ya, Mansur Yavaş'tan Tevfik Göksu'ya, Murat Kurum'dan, Turgut Altınok'a kadar pek çok isim dolaşıyor.

Mart 2024'te yapılacak olan yerel seçimlere yaklaşık 8 ay gibi bir süre kalırken, kulislerde muhtemel adayların isimleri konuşulmaya devam ederken Sözcü TV'de yer alan habere göre; AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sevdam' dediği İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için iki isim öne çıkıyor.

Seçimlerden önce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olan İstanbul Milletvekili Murat Kurum ile Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun İstanbul adayı olabileceği iddia edildi.

Muhalefetin ise İstanbul'da gözü kulağı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nda. CHP'de değişim tartışmalarını başlatan İmamoğlu'nun yeniden İBB Başkanlığı için aday olacağı belirtiliyor.

Ankara içinse AK Parti'de eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un ismi geçiyor. Adaylık sinyali veren Altınok geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada "Aday olursam kazanacağıma inanıyorum" demişti.

Muhalefet kanadındaysa öne çıkan isim ABB Başkanı Mansur Yavaş. Yavaş ismi ise "CHP'den mi yoksa İYİ Parti'den mi aday olacak?" tartışmalarına neden oluyor.