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Yerli HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad'a teslim edildi

Yerli HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad'a teslim edildi
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Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Afrika ülkesi Çad'a, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA teslimatı yapıldığını duyurdu.

TUSAŞ, yurt dışı ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, bu kapsamda Afrika ülkesi Çad'a, 3 adet temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ ve 2 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) ANKA teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımızı hızla sürdürüyoruz. 3 adet HÜRKUŞ, 2 adet ANKA’yı Çad Hava Kuvvetlerine teslim ettik" denildi.

 

Etiketler çad hürkuş anka siha
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