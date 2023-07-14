Yerli HÜRKUŞ ve ANKA'lar Çad'a teslim edildi

Türk Havacılık Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), Afrika ülkesi Çad'a, 3 adet HÜRKUŞ ve 2 adet ANKA teslimatı yapıldığını duyurdu.

TUSAŞ, yurt dışı ihracat faaliyetlerine devam ediyor. Şirket, bu kapsamda Afrika ülkesi Çad'a, 3 adet temel eğitim ve hafif kara saldırı uçağı HÜRKUŞ ve 2 adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) ANKA teslimatını gerçekleştirdiğini duyurdu.

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teslimatlarımızı hızla sürdürüyoruz. 3 adet HÜRKUŞ, 2 adet ANKA’yı Çad Hava Kuvvetlerine teslim ettik" denildi.