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Yerli İHA'lar Yunanistan'ı Ege'de suç üstü yakaladı

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Yunanistan'ın Ege Denizi'nde düzensiz göçmenlere uyguladığı zulüm Türkiye'nin insansız hava araçlarının kamerasına yansıdı.

MSB, Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki son skandalının görüntülerini paylaştı. Düzensiz göçmenleri lastik botlara aktarılıp Türk kara sularına itildiği anları İHA görüntüledi. MSB'nin açıklamasında, göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığı bildirildi.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ege Denizi'nin Bozburun güneyinde 4 Aralık 2022 tarihinde Yunanistan'a ait Sahil Güvenlik botları tarafından düzensiz göçmenlerin lastik bota transfer edilerek Türk kara sularına itildiği, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA ile tespit edildi. Durum ivedilikle Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bildirilerek düzensiz göçmenlerin kurtarılması sağlandı" denildi.

Etiketler iha tsk msb yunanistan ege ege denizi zulüm
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