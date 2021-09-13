Yetiştirme yurdunda kalmak istemeyince odayı yaktı

Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek odasındaki yatak ve yorganları yaktı.

Akılalmaz olay, saat 20.30 sıralarında Düzce Fatih Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı kız yetiştirme yurdunda meydana geldi.

KIZ YURTTA KALMAK İSTEMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Eskişehir'den, Düzce'ye sevk edilen N.D. (16), Düzce'deki yurtta kalmak istemediğini söyleyerek görevlilere dışarı çıkmak istediğini söyledi.



GÖREVLİLER İZİN VERMEYİNCE ODAYI ATEŞE VERDİ

Görevlilerin izin vermemesi üzerine odasına dönen N.D yatak ve yorganları ateşe verdi. Durumun fark edilmesi üzerine görevliler yangın söndürme tüpleriyle yangını söndürerek durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekipleri yurda dağılan dumanı tahliye etti.

Odasını ateşe veren N.D.'nin ise dumandan etkilendiği belirlenip, 112 Acil Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.