Yiğit Bulut kansere yakalandı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un kansere yakalandığı ve bir süredir İstanbul'da bulunan bir hastanede tedavi gördüğü öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Yiğit Bulut'un kanser teşhisiyle İstanbul'da bulunan bir özel hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.
Bulut'un sağlık durumunun hem Cumhurbaşkanı Erdoğan hem de Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu tarafından yakından takip edildiği de öğrenildi.
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