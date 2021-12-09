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Yılbaşı öncesi tonlarca bandrolsüz şarap ele geçirildi

Yılbaşı öncesi tonlarca bandrolsüz şarap ele geçirildi

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bandrolsüz şaraplar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 33 şişe olmak üzere toplam 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ve 801 TAPDK bandrolü ele geçirildi. İşletme sorumlusu K.G. de gözaltına alındı.

DHA

Etiketler izmir şarap
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