Yılbaşı öncesi tonlarca bandrolsüz şarap ele geçirildi
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, jandarma ekiplerince 3 adrese düzenlenen operasyonda 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ve Kemalpaşa Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede bandrolsüz şaraplar bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen 3 adrese eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 7 bin 33 şişe olmak üzere toplam 6 bin 25 litre bandrolsüz şarap ve 801 TAPDK bandrolü ele geçirildi. İşletme sorumlusu K.G. de gözaltına alındı.
DHA
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