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Yılın son MGK toplantısı sona erdi: Tek hedefimiz...

Yılın son MGK toplantısı sona erdi: Tek hedefimiz...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki yılın son MGK toplantısı sona erdi. MGK'nın ardından açıklama yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK Toplantısı sona erdi. Toplantı yaklaşık 3 saat sürdü. MGK'nın ardından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızı hedef alan örgütlerin hiç birine müsamaha gösterilmeyecek" denildi.

MGK Bildirisinde şu ifadeler yer aldı:

Bölgemizde hiçbir terör örgütünün varlığına ve etkinliğine müsaade edilmeyeceği, bunun için gereken her adımın kararlılıkla atılacağı hususu vurgulanmıştır.

Diyalog tekliflerine kayıtsız kalan Yunanistan'dan gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması faaliyetlerine son vermesini beklediğimiz vurgulanmıştır.

Etiketler mgk bildiri
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