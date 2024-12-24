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  3. AK Parti'yi yerden yere vurdu: ''PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz''

Yılmaz Özdil, AK Parti'yi yerden yere vurdu: ''PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz''

Yılmaz Özdil, AK Parti'yi yerden yere vurdu: ''PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz''
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Gazeteci Yılmaz Özdil, ev hapsindeki gazeteci Özlem Gürses’in iftiraya uğradığını belirterek AK Parti iktidarını çok ağır ifadelerle eleştirdi. "İslam’ın 5 şartı var. Ama siyasal dinciliğin tek şartı var o da iftira atmak" diyen Özdil, AK Parti'yi "PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz" diyerek eleştirdi.

Gazeteci Yılmaz Özdil, Youtube kanalında Özlem Gürses’in gözaltına alınmasını yorumladı. Özdil, iktidarın amacının Türk ordusunun itibarını korumak olmadığını savundu.

Özdil, YouTube kanalında Özlem Gürses'in gözaltına alınmasını değerlendirdi. Özdil, iktidarın Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) itibarını korumak gibi bir amacı olmadığını sert bir dille eleştirdi.

AK Parti iktidarını çok ağır ifadelerle eleştiren Yılmaz Özdil şunları söyledi:

"Kiralık sosyal medya trolleri ağzılarından salya saça saça saça hedef gösterdiler gazeteci Özlem Gürses arkadaşımızı, TSK’yı aşağıladı ve halka yanıltıcı bilgi yaydı iddiasıyla gözaltına alındı. Kelepçe falan takıldı, neyse ki tutuklanmadı, ev hapsi kararı ile bırakıldı.

Özlem için TSK’yı aşağıladı diyorlar. Kardeşim siz, ‘Türkiye bağırsaklarını temizliyor’ demişsiniz. Şimdi hangi hakla bize TSK’yı aşağılamayı öğretiyorsunuz? PKK’yı tanık, TSK’yı sanık yapmış bir zihniyetsiniz siz. Hangi saygıdan bahsediyorsunuz? Kozmik odayı soydurmuş bir zihniyetsiniz siz. Kendi ordusunu sizin kadar aşağılayan başka bir kitle var mı? Madalyalı subaylarımız kahrından canına kıyarken  ‘Mermiye kafa atmış’ diye alay edenler, yandaş gazetecileriniz değil miydi? Siz hangi yüzle silahlı kuvvetlere saygıdan bahsediyorsunuz?

Namuslu insanların hayatına karabasan gibi çökenlerin tamamı yandaş medyada beklemiyor mu? Siz hangi yanıltıcı bilgiden söz ediyorsunuz? İslamın beş şartı var ama bunların bir şartı var iftira atmak. Niyetleri Türk ordusunun itibarını korumak değil. Kendi ordularına küfür etmek serbest,  Özgür Suriye Ordusuna gelince dokunmayacaksın, dokunan yanar. Türk milletinin uyandırılmasını engellemeye çalışıyorlar."

 

Etiketler yılmaz özdil ak parti iktidar eleştiri özlem gürses
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