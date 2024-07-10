Yine şap alarmı: İlçeye hayvan giriş ve çıkışları yasaklandı
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Şırnak'ın İdil ilçesinde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışları yasaklandı.
İdil ilçesine bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı tespit edilmesi üzerine, ilçede 2 ay boyunca hayvan hareketleri durduruldu. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9 Eylül 2024 tarihine kadar kesim amaçlı dışında ilçeye büyükbaş ile küçükbaşların giriş ve çıkışlarının yasaklandığı belirtilerek, “İlçemize bağlı Yüksekköy köyünde şap hastalığı çıkması sebebiyle, ilçemizin tamamına 2 ay boyunca büyükbaş ve küçükbaş hayvan hareketleri, kesim amaçlı olarak hareket edecekler dışında 9 Eylül 2024 tarihine kadar kapatılmıştır. Yetiştiricilerimizin bu konuda hassas olması, aksi takdirde Kabahatler Kanunu’nun 32’nci maddesi 5442 sayılı İller İdaresi Kanunu’nun 66’ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır” denildi.
DHA
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