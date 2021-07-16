YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları açıklandı

ÖSYM, Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu http://osym.gov.tr sitesinde yayımladı. YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.

ÖSYM Başkanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklamada, "2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 16 - 26 Temmuz 2021 tarihleri arasında ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. Kılavuz, adaylara ve diğer ilgililere ön bilgi vermek amacıyla yayımlanmaktadır. Bu nedenle adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." denildi.

Ayrıca, adayların 2021-YKS tercihlerini 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr’den yapabilecekleri hatırlatıldı.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan takvime göre 2021 YKS sınav sonuçlarının 4 Ağustos tarihinde adaylarla paylaşılması bekleniyor.

YKS SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN DUYURULACAK?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.