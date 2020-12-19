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  3. 19 Aralık 2020 12:37

YÖK 12 üniversiteye ilanla rektör arıyor

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 12 üniversitenin rektör adaylığı için başvuru ilanını yayımladı.

YÖK 12 üniversiteye ilanla rektör arıyor
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Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Ardahan Üniversitesi, Artvin Çoruh Üniversitesi, Batman Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Gümüşhane Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'ne rektör ataması yapılacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde rektör adayları için belirlenmiş olan şartları taşıyan adayların, 18 Aralık 2020 Cuma gününden başlayarak 31 Ocak 2021 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar YÖK’e başvuruda bulunabileceği kaydedildi.

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