YÖK Başkanı'ndan skandal sözlere destek

YÖK Başkanı Yekta Saraç, eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü’nün “Yabancı bir kadınla tokalaşmak ateş tutmaktan korkunç” sözlerini savundu.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu’nda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç sunum yaptı. AKP’li Öznur Çalık başkanlığında önceki gün yapılan toplantıda Saraç’a soru sormak için söz alan CHP’li Aysu Bankoğlu, eski Adıyaman Üniversitesi Rektörü Mustafa Talha Gönüllü’nün “Resûl-i Ekrem Efendimiz, yabancı bir kadının elini tokalaşmak için tutmanın, ateş tutmaktan daha korkunç olduğunu haber vermiştir” sözlerini anımsattı.

'BUNLAR KİŞİSEL ŞEYLER'

Bu tip açıklamaların kişisel olduğunu savunan Saraç, “Bunlar kişisel şeyler. Yani üst bir yöneticinin -eğer bir üst yönetici olma iradesini ve kabulünü göstermişse- toplumun yerleşik kurallarını da dikkate alma durumu var. Bunda bir mesele yok yani. Bu soruyu herhalde ‘Fikriniz nedir’ diye sordunuz” karşılığını verdi. Saraç, konuşmasının devamında Gönüllü’nün sözleriyle ilgili fikirlerini paylaşmadı.

Kadın üniversiteleri hakındaki görüşü de sorulan Saraç, konunun “Cumhurbaşkanlığı’nın gündeminde olduğunu” söyleyerek yorum yapmadı. Üniversiteyi kurma kararının Meclis’te alınacağını söyleyen Saraç, “Biz önümüze geldiğinde konuşuruz tabii ki ama şu aşamada tasvip ediyorum, etmiyorum... Bununla alakalı bir çalışma yapılıyor. En nihayetinde bu üniversiteyi kuracak biz miyiz? Üniversiteyi siz kuruyorsunuz” dedi.

Cumhuriyet