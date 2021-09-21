YÖK Başkanı'ndan üniversitelerdeki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerdeki yüz yüze eğitimle ilgili açıklama yaptı.

İstanbul Valisi Yerlikaya ve YÖK Başkanı Erol Özvar üniversitelerde alınan tedbirleri açıkladı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ise üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlayacağının altını çizerek, şu açıklamalarda bulundu:

"Yüz yüze eğitim yüksek öğretim kurumları olarak önceliğimiz. Öğrencilerimiz sınıflarda eğitim başlayacaktır. Çevrimiçi uygulamaları da etkin şekilde kullanacağız. Öğrencilerimiz 3 yarı yıl sonunda yüz yüze eğitim usulünün yanı sıra diğer eğitim yöntemleri ile de eğitimlerine devama edecektir YÖK ve üniversitelerimiz öğretimin kesintiye uğramadan sürdürülmesi için bütün imkanları seferber etmiş bulunmaktadır.

Derslikler, kantinler, kütüphaneler, diğer toplanma alanları elden geçirilerek öğretime hazır hale getirilmiştir. Üniversite yönetimlerimiz öğrenci sayısı ve alp yapılarına göre risk değerlendirmelerini yapmış bulunmaktadır. Küresel salgın son bulmuş değildir. Yeni tip Covid 19 salgını ile mücadele kapsamında yüz yüze öğretimin başladığı yarı yılda üniversite yerleşkelerinde uygulanacak önlemler ile ilgili YÖK olarak iki ayrı rehber çalışması yaptık.

Bu rehberleri üniversitelerimiz ile istişare ederek, bilim kurulu üyelerinden destek olarak hazırladık. Geçtiğimiz dönmede uygulama esnasında ortaya çıkan sorunlar göz önünde bulundurularak rehberlerde güncelleme yapmış olduk. YÖK çerçeve kararlarını içeren bu rehberler üniversite yönetimlerine yol gösterici mahiyette olduğunun altını çizmek isterim. Şu an içinden geçtiğimiz salgında yüksek öğretimde yüz yüze derslere başlıyoruz"

AŞILAMA ORANINI AÇIKLADI

Özvar üniversitelerde aşılama oranlarına dikkat çekerek, "Yüksek öğretim sistemi içerisinde öğretim elemanlarımızın yüzde 88.56'sı bugün itibariyle ikinci aşılarını olmuş vaziyettedir. Bundan dolayı başta Yüksek öğretim kurumlarımız idarecileri ve aşı olmak konusunda kararlılık gösteren bütün öğretim elemanlarını bu vesile ile tebrik etmek isterim. İnşallah eğitim öğretim dönemi başlamadan önce bu oranı yüzde yüze çıkarmak istiyoruz. Bu rakamlar bize yeni akademik yıl dolayısıyla yüz yüze eğitim konusundaki kararlılığımızın bir göstergesi. İnşallah öğrencilerimiz de öğretim elemanları gibi aşılarını tamamlamak suretiyle yüz yüze eğitim için gerekli olana bu şartı yerine getirmiş olacaktır" dedi.

Üniversitelerde alınan tedbirleri de sıralayan Özvar, "Dersliklerin mümkün mertebe havalandırılması, ortak kullanım alanlarının temizlenmesi, sosyal aktivitelerin mümkün olduğunca açık havada sürdürülmesi, sınıflarda kapasitesi planlaması yapılması, ders saatlerinin sınırı tutulması gibi önlemler alındı. Dersliklerde öğrencilerimi mümkün mertebe mesafeye dikkat ederek oturması, maskesini çıkarmaması önemli kurallardan biridir. Özellikle koro çalışmaları gibi yüksek sesle yapılan aktivitelerin daha fazla damlacık oluşturarak riski attırdığı bilinmektedir. Bu tür grup çalışmaları mümkün olan en az sarıda birey ile gerçekleştirilmelidir. Öğrencilerin sürekli aynı yerde oturması, herhangi bir öğrencinin pozitif çıkması durumunda temaslı takibinde önemli hususlardan biridir. Bir öğrencimiz PCR testinin pozitif çıkması durumunda temaslı ve yakın temaslı takibi ile yönlendirmeler üniversitelerimiz tarafından yapılacaktır. YÖK koordinasyonunda üniversitelerimiz Sağlık Bakanlığı ile protokol yapmıştır. Bu protokol sayesinde üniversite dijital verilerine Covid 19'u kampüs ölçeğinde takip imkanına sahip olmuştur"