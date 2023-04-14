YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
ÖSYM 2023-YÖKDİL/1 olarak bilinen 2023 yılı Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı sonuçlarını açıkladı.
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav sonuçları için adayların bekleyişi sona erdi.
ÖSYM sınav sonuçlarınının açıklandığını duyurdu.
YÖKDİL/1 sınav sonuçları bugün adayların erişime açıldı. Adaylar sonuçları; sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girerek sorgulama işlemlerini yapabilecek.
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