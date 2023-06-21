YÖK'ten açıklama: Üniversite sınavları kaldırılacak mı?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Çok uzak değil" çıkışı bir anda gündem yaratırken YÖK'ten açıklama geldi.

Yıllardır kamuoyunda ara ara konuşulan 'sınavsız üniversite' düzenlemesi bir kez daha gündem oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin grup toplantısında yaptığı "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" çıkışıyla ilgili Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar'dan açıklama geldi. Üniversiteye giriş sınavının kaldırılmasının şu an gündemlerinde olmadığını belirten Özvar, açık kapı bırakarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı işaret etti. İşte detaylar...

YÖK Başkanı Özvar, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle Hacettepe Beyaz Ev'de bir araya geldi. Türkiye'de yükseköğretime ilişkin güncel verileri paylaşan Özvar, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı itibarıyla yükseköğretimde kayıtlı toplam öğrenci sayısının 6 milyon 950 bin 142 olduğunu bildirdi.

YKS'DE EK KONTENJAN AYRILDI, 34 YAŞ ÜSTÜ 168 BİN KADIN ADAY BAŞVURDU

Bu yıl 34 yaşını tamamlamış kadınlara yükseköğretimde genel kontenjanı bozmadan ek kontenjan ayırdıklarına işaret eden Özvar, bu kapsamda 168 bin kadınının bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdiğini kaydetti.

Depremzede adaylar için deprem bölgesindeki üniversitelerde ek kontenjan ayırdıklarını belirten Özvar, bu şekilde 21 bin kişilik kontenjan ayrıldığını söyledi.

"KADINLARIN ORANININ EN YÜKSEK OLDUĞU KATEGORİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ"

1984 yılında 20 bin 333 olan öğretim elemanı sayısının bugün 184 bin 702'ye ulaştığını kaydeden Özvar, "Türkiye bir taraftan yükseköğretim kapasitesini artırırken diğer taraftan ülkenin en yetişmiş, nitelikli nüfusuna da üniversitelerde yer açmış oluyor. Son yıllarda kadın öğretim elemanlarının sayısında bir artış meydana geldi. Kadınların oranının en yüksek olduğu kategori, araştırma görevlisi. Araştırma görevlilerinin yüzde 52'si kadınlardan meydana geliyor. En düşük olduğu oran ise profesör. Bu konuda da zamana ihtiyaç var" ifadelerini kullandı. Özvar, lisans, ön lisans ve açık öğretim olmak üzere üniversitelerin bu yılki kontenjan sayısının 1 milyon 73 bin 404 olduğunu bildirdi.

ÜNİVERSİTE SINAVLARI KALDIRILACAK MI?

Özvar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, "Üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir" açıklamasının hatırlatılması üzerine, şunları söyledi;

"CUMHURBAŞKANI'MIZIN İRADESİ OLURSA ALTERNATİF ÇALIŞMALAR YAPABİLİRİZ"

"Dünyada üniversiteye seçme ve yerleştirme usulleri farklı olabiliyor. Bazı ülkelerde herhangi bir genel sınav yapılmıyor. Çocuklar ilk, orta eğitimi boyunca ortaya koydukları akademik başarıyla üniversitelere müracaat ediyorlar, üniversiteler kendi içinde bu öğrencileri değerlendirerek seçim yapabiliyor. Bizim gibi ülkelerde de genel bir üniversite giriş sınavı yapılıyor. Bizde yapılmasının sebebi üniversiteye erişmek isteyen aday sayısının çokluğu. Burada tabii siyasilerin iradesi önemlidir. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bizlere bir talimatı olursa, biz bu konuda çalışabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın bu konuda bir iradesi olursa, sınavlar konusunda alternatif çalışmalar yapabiliriz."

"ŞU ANDA HERHANGİ BİR HAZIRLIĞIMIZ YOK"

Özvar, Türkiye'nin yükseköğretime giriş sınavlarında büyük bir tecrübesi olduğunu, bunun hizmet ihracatı bakımından pazarlanabilecek ürünlerden sayılabileceğini kaydetti. Üniversite sınavının kaldırılmasına ilişkin bir gündemlerinin şu an olmadığını bildiren Özvar, "Bu sistemin bir bütün olarak inşa edilmesi lazım. Bütün ortaöğretim ve yükseköğretimi bir bütün olarak değerlendirerek ancak yapabileceğimiz bir iştir bu. Bizim şu anda herhangi bir hazırlığımız yok. Biz önce 2023 yerleştirme işlemlerini tamamlamak, ondan sonra neticeyi görmek istiyoruz" dedi.