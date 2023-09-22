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YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması

YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması
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YÖK Başkanı Erol Özvar: Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili açıklamada bulundu.

Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" dedi.

Etiketler yök uzaktan eğitim açıklama
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