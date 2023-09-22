YÖK'ten uzaktan eğitim açıklaması
YÖK Başkanı Erol Özvar: Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek
YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerin açılmasına kısa bir süre kala, deprem bölgesindeki üniversitelerle ilgili açıklamada bulundu.
Özvar, "Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay ve Malatya'daki üniversiteler isterlerse 1 yıl uzaktan eğitim yapabilecek" dedi.
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