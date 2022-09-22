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Yolcu bariyerlere çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü!

Yolcu bariyerlere çarptı: Facianın eşiğinden dönüldü!

Yalova-Bursa kara yolunda kontrolden çıkan yolcu otobüs bariyerlere çarptı.

Kaza, Orhangazi’de Bursa-Yalova karayolu Orhangazi girişinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, 30 yolcusu ile Yalova’dan Bursa istikametine seyir halindeki yolcu otobüs, Orhangazi girişinde Yeniköy ışıklı kavşağı yakınlarında yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyere çarptı. Yola paralel bir şekilde iki bariyer arasına sıkışan otobüsteki yolcular kaza nedeniyle büyük panik yaşadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI
İki bariyer arasına sıkışan otobüs yaklaşık yarım saatlik çalışma sonrasında yoldan kaldırılabildi. Otobüsteki yolcular bir başka otobüse nakledilirken, kapanan yolda trafik ekipleri trafiği yan yoldan sağladı. Otobüsün kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. 

Etiketler yolcu otobüs
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