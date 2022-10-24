  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Yolcu otobüsünden paket paket uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsünden paket paket uyuşturucu çıktı

Yolcu otobüsünden paket paket uyuşturucu çıktı
Güncelleme:

Malatya'da durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 23 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi, şüpheli yolcu gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent girişindeki uygulama noktasında şüpheli araçları durdurup, arama yaptı. Bir yolcu otobüsünde yapılan aramada, bagajdaki bir çuvalda 6 paket halinde 12 kilo skunk ile 5 paket halinde 11 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan yolcuyu gözaltına aldı. 

DHA

Etiketler yolcu otobüsü uyuşturucu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Danıştay'dan öğretmenleri ilgilendiren kariyer sınavı kararı
Eşi vefat eden kadınlara 300 bin TL konut desteği geliyor
200 bin dolarlık koleksiyon! Emekli doktor dünyanın dört bir yanından topladı
Mide bulandıran gelenek: Bekaret kanıyla sokak sokak dolaştılar
Erdoğan'ın Diyarbakır ziyareti için olay olacak ''Öcalan'' iddiası
Hesabına gelen para başına dert açtı
İstanbul'da silahlı çatışma: 1 polis şehit oldu
Sosyal konuta başvuranlar dikkat! Büyük gün yarın
Cinsiyet değiştiren TikTok fenomeni Mika Can Raun gözaltına aldı
Hadise 37 oldu! ''Efsane bir kadınım''