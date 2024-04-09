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YSK 6 il ve 10 ilçe için itirazları reddetti

YSK 6 il ve 10 ilçe için itirazları reddetti
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 il ve 10 ilçe için partilerin yaptığı itiraz başvurularını reddetti.

YSK; AK Parti’nin Ardahan merkez ilçede ve Kütahya’nın Emet ilçesinde oyların yeniden sayılması talebini, MHP’nin Amasya merkez ilçede yeniden sayım talebini, CHP’nin Yozgat Yerköy’de seçimlerin iptali, Adana Sarıçam’da, Ankara Kızılcahamam’da ve Kırklareli merkezde oyların yeniden sayım taleplerini reddetti. DEM Parti’nin ise Şırnak ile Bitlis Güroymak’ta seçimlerin iptali talebi ile Bingöl’de yeniden sayım talepleri de reddedildi.

Ayrıca Yeniden Refah Partisi’nin Şanlıurfa Siverek’te seçimlerin iptali talebi, Gaziantep Oğuzeli’nde oyların yeniden sayım talebi, Büyük Birlik Partisi’nin Bolu Gerede ve Erzurum İspir’de oyların yeniden sayılması talebi ile Adana Kozan için mazbata iptali talebi reddedildi. Ayrıca Vatan Partisi’nin YSK’nın Van için aldığı gerekçeli karara ve mazbatanın DEM’li adaya verilişine olan itirazı da reddedildi. 

Etiketler YSK Yüksek Seçim Kurulu itiraz yerel seçim
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