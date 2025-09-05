YSK'dan sürpriz karar: CHP'nin kongre itirazı kabul edildi

YSK, CHP'nin İstanbul'daki ilçe kongrelerinin iptaline ilişkin ilçe seçim kurullarınca verilen kararlara karşı yaptığı itirazı kabul etti.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli ihtiyati tedbir kararı doğrultusunda; Ataşehir, Esenyurt, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy ve Başakşehir ilçe seçim kurulları, CHP'nin bu ilçelerde yapmayı planladığı ilçe kongrelerini iptal etti. Bu kararlar üzerine CHP, YSK'ya başvurarak ilçe seçim kurulu kararlarına itiraz etti.

CHP'NİN İTİRAZI KABUL EDİLDİ

YSK'nın CHP'nin itirazını görüşmek üzere yaptığı toplandı sona erdi. YSK Başkanı Ahmet Yener, CHP'nin itirazının kabul edildiğini duyurdu.

Yener yaptığı açıklamada, ''Kurulumuz CHP itirazını değerlendirdi. Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Ataşehir, Başakşehir durdurma kararları tam kanunsuzluk nedeni ile kaldırılmıştır.'' ifadelerini kullandı.

CHP'NİN İTİRAZ DİLEKÇESİ

CHP YSK Temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu'nun imzasıyla sunulan dilekçede, söz konusu kararların hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir 'Görev gasbı' olduğu belirtildi. Başvuruda, Anayasa’nın 79’uncu maddesi gereği seçimlerin yalnızca seçim kurullarının denetiminde yürütülebileceği vurgulanarak, YSK’dan ilçe seçim kurulu kararlarını 'Tam kanunsuzluk' gerekçesiyle kaldırması talep edildi.