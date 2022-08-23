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Yunan uçaklarından Türk F-16'larına taciz!

Yunan uçaklarından Türk F-16'larına taciz!

Doğu Akdeniz’de NATO görevi yapan Türk F-16 uçaklarına Yunan uçakları tarafından radar kilidi atıldı.

Yunanistan'ın Türkiye'ye yönelik provokasyonları son bulmuyor.

Yunan unsurları bu kez NATO görevindeki Türk F-16'larını hedef aldı.

Türk uçaklarına radar kilidi atıldı
Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO üyesi Yunanistan'a ait savaş uçaklarının önemli bir NATO görevini yerine getiren Türk savaş uçaklarının görevini engellemek üzere bilinçli şekilde radar kilidi attıkları belirtildi.

Yunanistan tarafından yapılan bu tacizin, NATO'nun faaliyetlerini hedef alan bir girişim olduğuna dikkati çeken kaynaklar, Yunanistan'ın, Türkiye'yi taciz edebilmek adına NATO görevlerini bile riske atmaktan geri durmadığını vurguladı.

Karşılık verilip, bölgeden uzaklaştırıldılar
Yunanistan'ın, Türk savaş uçaklarına radar kilidi atmasının hemen ardından gerekli karşılığın verildiği ve Yunan uçaklarının bölgeden uzaklaştırıldığı öğrenildi.

Ayrıca Milli Savunma Bakanlığı tarafından konunun NATO makamlarına iletildiği ve Yunanistan askeri ataşesinin bakanlığa çağırılarak, NATO görevini tehlikeye atan Yunan uçaklarından dolayı tepki gösterildiği kaydedildi.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığınca da ilgili taraflar nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulduğu aktarıldı.

Bu tür bir tacizin müttefiklikle bağdaşmadığını vurgulayan kaynaklar, Yunanistan'ın gerginliği arttırma peşinde olduğuna dikkati çekti.

 

Etiketler Yunan uçak
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