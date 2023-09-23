Yunanistan sınırında 4'ü FETÖ'cü, 5 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a geçmeye çalışan 4'Ü FETÖ mensubu, 5 kişinin yakalandığını açıkladı.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "FETÖ ile mücadele hudutlarımızda da sürüyor. Edirne’de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.
DHA
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