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Yunanistan ve İran sınırında 21 kişi yakalandı

Yunanistan ve İran sınırında 21 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'den Yunanistan ile İran'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 10'u FETÖ, 4'ü PKK mensubu 21 kişinin yakalandığını duyurdu.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve İran'dan ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 21 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan 10'unun FETÖ, 4'ünün de PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi. 

Etiketler yunanistan sınır kaçak
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