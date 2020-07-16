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  3. 16 Temmuz 2020 19:37

Yunanlılar tarafından botlarına el konulan 37 sığınması kurtarıldı

Muğla’nın Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bindikleri bota el konulan 37 sığınması Türk Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı.

Yunanlılar tarafından botlarına el konulan 37 sığınması kurtarıldı
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Muğla’nın Marmaris ilçesi Yeşilova Körfezi açıklarında Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bindikleri bota el konulan ve can salına bindirilen 37 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bu gece saatlerinde Muğla 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarda Marmaris Yeşilova Körfezi açıklarında can Salı içinde bir grup sığınmacının bulunduğu ihbarı yapıldı. Bölgeye giden Türk Sahil Güvenlik ekipleri, can Salı içinde 37 sığınmacı ile karşılaştı.

Yunan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlarına ve eşyalarına el konulan sığınmacılar Türk karasularına itilerek ölüme terk edildiği öğrenildi. 38 sığınmacı Türk Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı.

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mülteci , sahil güvenlik , yunan
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