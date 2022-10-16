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  3. Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu

Yürekleri ağızlara getiren anlar: Raylara düştü, tren son anda durdu

Ankara'da tren istasyonunda bir kişi dengesini kaybedip raylara düştü. O an hareket halinde olan tren ise 3 metre kala durabildi.

Ankara'da bugün sabah saatlerinde Başkentray'ın Sincan istasyonunda bir kişi raylara düşünce korku dolu anlar yaşandı.

İstasyonda Kayaş yönüne gidecek treni beklediği sırada dengesini kaybeden kişi raylara düşünce perona geri çıkamadı.

3 METRE KALA DURABİLDİ
Raylara düşen kişinin 2 metre yüksekte bulunan perona çıkabilmesi için çevredeki vatandaşlar yardım etti.

O esnada istasyona giriş yapan tren, görevlilerin uyarısıyla yaklaşık 3 metre kala durabildi.

KAMERAYA YANSIDI
Düşen kişi yukarıya alınırken, tren seferine devam etti.

Korku dolu o anlar ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Etiketler ray tren
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