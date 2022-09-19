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  3. Yürekleri ağızlara getiren görüntü: İşçiler taşları yukarı böyle çıkardı

Yürekleri ağızlara getiren görüntü: İşçiler taşları yukarı böyle çıkardı

İstanbul Kağıthane’de bir caminin minaresini yenileyen işçiler yürekleri ağızlara getirdi.

Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki bir caminin minaresini yenilemek için toplanan bir grup işçi önce minareye iskele kurdu. İşçiler ardından minarenin tepesine parçaları taşımak için ilginç bir yöntem geliştirdi. İskelenin tepesine bir ray sistemi kuran işçiler, aşağıya sarkıttıkları ipin ucuna yenileme yapılacak taş parçalarını bağladı.

AKIL ALMAZ YÖNTEMLE MİNAREYE TAŞ ÇEKTİLER

Ardından iskelenin üst katlarına dağılan işçiler, sırayla ipe tutunarak aşağıya atladı. Bu sayede parçayı minarenin tepesine çıkartan işçiler, canlarını hiçe sayarak defalarca bu şekilde yukarıya taş çekti. Yürekleri ağza getiren o anlar kameralara yansırken, işçilerin hiçbir önlem almaması ise “pes” dedirtti.

Etiketler taş minare cami
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