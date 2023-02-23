Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk!
Maltepe'de kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüste 2 kişi açık kapıdan sarkarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.
Başıbüyük Mahallesi'nde yolcu kapasitesini aşan seyir halindeki 34 M 2903 plakalı minibüste iki kişi, açık kapıdan sarkarak yolculuk yaptı. O anları trafikteki diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 2 kişiden birinin kapının demirine çıktığı, diğerinin de cep telefonuyla konuştuğu görüldü. Canlarını hiçe sayan iki yolcu hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye attı.
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol