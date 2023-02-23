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  3. Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk!

Yürekleri ağızlara getiren görüntü: Minibüs kapısında tehlikeli yolculuk!

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Maltepe'de kapasitesinin üzerinde yolcu alan minibüste 2 kişi açık kapıdan sarkarak ilerledi. Tehlikeli yolculuk kameraya yansıdı.

Başıbüyük Mahallesi'nde yolcu kapasitesini aşan seyir halindeki 34 M 2903 plakalı minibüste iki kişi, açık kapıdan sarkarak yolculuk yaptı. O anları trafikteki diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 2 kişiden birinin kapının demirine çıktığı, diğerinin de cep telefonuyla konuştuğu görüldü. Canlarını hiçe sayan iki yolcu hem trafiği hem de kendilerini tehlikeye attı.

Etiketler minibüs kapı yolculuk
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