Yurt başvurusu için bugün son gün

Yeni dönemde Türkiye genelinde 244 bin 743 öğrenci bu yurtlardan faydalanabilecek. Toplamda ise KYK yurtlarından 671 bin 508 öğrenci yararlanabiliyor. Yeni dönem için yapılan zamlara ise öğrencilerin tepkisi var. Geçen yıl 180 lira olan yurtların ücreti 215 lira, 213 lira olanlar 250 lira, 237 lira olanlar 280 lira, 258 lira olanlar 310 lira, 285 lira olanlar 340 liraya yükseldi. 2019-2020 öğretim yılında KYK yurtlarında kalmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden bugün saat 23.59’a kadar yapılabilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR ?



-2019-2020 öğretim yılında ilk defa bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran hazırlık ve 1’inci sınıf öğrencileri, ara sınıf öğrencileri ve KKTC’de eğitim alan öğrenciler yurt başvurusunda bulunabilir.



- Profil bilgileriniz yurt başvurusunda çok önemli. O yüzden profilinizle ilgili doğru bilgileri girin. Eğer okul/fakülte/bölüm/sınıf bilgilerinizde hata olduğunu düşünüyorsanız okulunuzun öğrenci işleri ile iletişime geçin.



-Özel ve öncelikli durumu olduğunu beyan eden öğrencilerin yurt barınma hakkı kazandıktan sonra ilgili belgeyi yurt müdürlüklerine teslim etmesi gerekiyor.



- Bilgilerinizde değişiklik olması halinde başvuru numaranızla başvuru tarihleri süresince güncelleme yapabilirsiniz.



- KYK yurtları dışında barınma sorununa çözüm olarak özel yurtlar, apartlar ve ev kiralama seçenekleri de var. Ücretler yemek, ısınma, elektrik ve suyun dahil olup olmadığına göre değişiyor.