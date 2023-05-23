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Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı belli oldu

Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı belli oldu
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Yurt dışında bulunan temsilciliklerde ve gümrük kapılarında kullanılan oy oranı 1 milyon 585 bini geçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışında ve gümrük kapılarında oy verme işlemleri 20 Mayıs itibarıyla başlamıştı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda şuana kadar 1 milyon 585 bin 334 vatandaş oy kullandı. Yurt dışında oy verme işlemi 24 Mayısa son bulacak ancak gümrük kapılarında ise süreç 28 Mayıs saat 17.00’ye kadar devam edecek.

Etiketler pusula oy verme seçim cumhurbaşkanlığı ikinci tur
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