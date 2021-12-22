''Yurt sorunu yok'' diyen Ksapoğlu: 100 bin öğrenci açıkta kaldı

'Yurt sorunu yok' diyen Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun CHP'li Onursal Adıgüzel'in sorusuna verdiği yanıt sosyal medyada gündem oldu.

Koronavirüs tedbirleri ile yüz yüze eğitime ara veren üniversiteler, eylül ayı itibari ile yüz yüze eğitime başlama kararı almış; ancak yetersiz barınma olanaklarını nedeniyle üniversitelerinin bulunduğu şehre giden öğrenciler yurt krizi ile karşılaşmıştı.

Yaşadıkları soruna dikkat çekmek için günlerce parklarda yatan öğrenciler, iktidar tarafından 'provokatör' ilan edilmiş, Gençlik ve Spor Bakan Mehmet Kasapoğlu Türkiye'de yurt sorunun olmadığını öne sürmüştü.

KENDİSİNİ YALANLADI

Kasapoğlu'nun sözlerinin üzerinden henüz 3 ay geçmişti ki; bakan kendisini yalanlayan bir açıklama da bulundu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel'in sorusuna yanıt veren Kasapoğlu, bu yıl 100 bin öğrencinin yurda yerleşemediğini açıkladı.

Gelen yanıta göre, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde KYK yurtlarında barınmak için başvuru yapan toplam 664 bin 051 öğrencinin ise 556 bin 161’i yurda yerleştirildi. Buna göre, 107 bin 890 öğrenci açıkta kaldı.

''5 ÖĞRENCİYE 1 YATAK DÜŞÜYOR''

Gelen yanıt hakkında konuşan Adıgüzel ise 3 milyon 800 bin öğrencinin örgün eğitimde olduğu düşünüldüğünde her 5 öğrenciye yalnızca 1 yatak düştüğünü söyledi.

“İSTANBUL’DA YATAK KAPASİTESİ 28 BİN”

Öte yandan Kasapoğlu'nun verdiği yanıtta, 2018-2021 yılları arasında 221 bin 134 yatak kapasiteli 230 yeni yurt binasının hizmete açıldığı belirtildi.

Ankara’da mevcut yatak kapasitesi 30 bin 797, İstanbul’daki yatak kapasitesi 28 bin 805, İzmir’deki yatak kapasitesi ise 16 bin 856 olarak açıklandı. Ankara’da 6 bin 403, İstanbul’da 15 bin 267 yatak kapasiteli yurtların yapımının devam ettiği bilgisi verildi. İzmir için ise “7 bin 666 yatak kapasiteli yurtların yapımı devam etmektedir. Ayrıcı 6 bin yatak kapasiteli yurtların ise proje çalışmaları sürmektedir” denildi.

(ANKA)